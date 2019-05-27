Ученые: мед лечит герпес так же быстро, как и противовирусные кремы

Исследователи из Медицинского исследовательского института Новой Зеландии (MRINZ) провели эксперимент с участием 952 добровольцев, которые обратились в аптеки за противовирусными кремами с жалобами на проявления вируса герпеса на губах, сообщает британское издание Daily Mail. Добровольцам случайным образом назначали либо 5% крем с ацикловиром, либо специально подготовленную медовую мазь. Мед был получен из дерева канука в Новой Зеландии, после чего его стерилизовали и добавляли дополнительные противомикробные ингредиенты, а после смешивали с глицерином.

Оба средства показали себя одинаково эффективно: процесс лечения занял 9 дней в обеих группах испытуемых.

Эксперимент финансировался новозеландской компанией, чей продукт на основе меда и был протестирован. То есть обычный пищевой мед не будет обладать таким же действием как специально подготовленный. Однако если врач и/или пациент предпочитают максимально натуральные средства в лечении, то они могут использовать такую альтернативу противовирусным препаратам.