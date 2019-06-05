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Ученые представили патчи для сердца, которые помогут пережить сердечного приступа

Возможно, скоро патчи для сердца станут таким же рядовым товаром, как любые лекарства.

Эксперты лондонского Имперского колледжа разработали патч для сердца человека, о чем объявили на одной из ведущих кардиологических конференций в Манчестере (Великобритания), сообщает издание BBC News.

По словам исследователей, этот патч содержит миллионы живых стволовых клеток, которые помогут восстановиться после сердечного приступа.

Патч размером 3 на 2 см выращен в лаборатории из образца собственных клеток пациента. Когда его пришивают к сердцу, он превращается в здоровую работающую мышцу. Также он выпускает химические вещества, которые восстанавливают существующие сердечные клетки.

Испытания на кроликах показали безопасность изобретения. В течение ближайших двух лет начнут испытания на людях.

Инфаркт случается, когда закупоренная артерия блокирует кровоток к сердечной мышце, лишая ее кислорода и питательных веществ. Это может подорвать насосную мощность сердца и привести к неизлечимой сердечной недостаточности.

Исследователь доктор Ричард Джаббур сказал: «Однажды мы надеемся добавить сердечные патчи к методам лечения, которые врачи могут регулярно предлагать людям после сердечного приступа».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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