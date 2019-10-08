Изобретена инсулиновая капсула, которая заменит ежедневные инъекции у больных диабетом

Это не первый раз, когда ученые стараются заменить традиционные уколы диабетиков инсулином в таблеточной форме.

Однако предыдущие попытки не увенчались успехом, так как под действием желудочной кислоты таблетки разваливались и высвобождали гормон раньше времени.

Новая капсула размером приблизительно 30 миллиметров имеет достаточно жесткую оболочку, чтобы не разрушиться под действием желудочной кислоты, и может проходить неповрежденной через желудочно-кишечный тракт, который включает в себя пищевод, желудок и печень.

Капсула высвобождает инсулин только тогда, когда достигает тонкой кишки, которая является идеальным местом для всасывания лекарства из-за массивной поверхности органа и отсутствия болевых рецепторов.

Защитный слой капсулы сделан таким образом, что способен растворяться только при кислотности рН выше 5,5. Пациент глотает 30-миллиметровую капсулу с инсулином, которая неповрежденной проходит через желудочно-кишечный тракт. Она защищена от воздействия желудочного сока с помощью специальной полимерной оболочки. Достигая тонкого кишечника, капсула распадается на трехплечий механизм, открывая микроскопические миллиметровые иголки, которые прокалывают стенки кишечника и доставляют инсулин прямо в кровоток, тем самым запуская процесс снижения уровня сахара. Все устройство затем растворяется в кишечнике в течение нескольких часов.

Инсулиновые капсулы уже были протестированы на свиньях. Испытания показали, что капсула высвобождает сравнимое с инъекцией количество инсулина. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Теперь ученые готовятся провести клинические испытания капсулы с участием людей.