passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Изобретена инсулиновая капсула, которая заменит ежедневные инъекции у больных диабетом

Ученые Массачусетского технологического института изобрели инсулиновую капсулу, которая может заменить ежедневные инъекции инсулина у больных диабетом

Это не первый раз, когда ученые стараются заменить традиционные уколы диабетиков инсулином в таблеточной форме.
Однако предыдущие попытки не увенчались успехом, так как под действием желудочной кислоты таблетки разваливались и высвобождали гормон раньше времени.

Новая капсула размером приблизительно 30 миллиметров имеет достаточно жесткую оболочку, чтобы не разрушиться под действием желудочной кислоты, и может проходить неповрежденной через желудочно-кишечный тракт, который включает в себя пищевод, желудок и печень.

Капсула высвобождает инсулин только тогда, когда достигает тонкой кишки, которая является идеальным местом для всасывания лекарства из-за массивной поверхности органа и отсутствия болевых рецепторов.

Защитный слой капсулы сделан таким образом, что способен растворяться только при кислотности рН выше 5,5. Пациент глотает 30-миллиметровую капсулу с инсулином, которая неповрежденной проходит через желудочно-кишечный тракт. Она защищена от воздействия желудочного сока с помощью специальной полимерной оболочки. Достигая тонкого кишечника, капсула распадается на трехплечий механизм, открывая микроскопические миллиметровые иголки, которые прокалывают стенки кишечника и доставляют инсулин прямо в кровоток, тем самым запуская процесс снижения уровня сахара. Все устройство затем растворяется в кишечнике в течение нескольких часов.

Инсулиновые капсулы уже были протестированы на свиньях. Испытания показали, что капсула высвобождает сравнимое с инъекцией количество инсулина. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Теперь ученые готовятся провести клинические испытания капсулы с участием людей.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!