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Ученые доказали, что рыбий жир улучшает качество спермы

Рыбий жир может увеличить количество сперматозоидов и сделать мужские яички больше - к такому выводу пришли исследователи из Дании.

К эксперименту они привлекли молодых мужчин, предложив им употреблять рыбий жир в течение шестидесяти дней подряд. Выяснилось, что мужчины, принимавшие Омега-3 жирные кислоты, стали вырабатывать на 0,64 мл больше спермы, их яички стали больше.

Через эксперимент прошли 1679 парней, которые готовятся к военной службе. Каждый из мужчин проходил скрининг на ЗППП, физическое обследование, сдавал образцы спермы, а затем отвечал на вопросы о рационе питания и образе жизни, пишет Daily Mail.

Ученые поясняют, что количество сперматозоидов связано с уровнем тестостерона и фертильностью. Невыясненным остался только один вопрос: как обстояли дела с плодовитостью у молодых и здоровых мужчин до начала приема рыбьего жира. Исследователи из Дании честно отвечают: есть еще ряд моментов, которые стоит прояснить, прежде чем утверждать, что рыбий жир гарантированно увеличит количество сперматозоидов.