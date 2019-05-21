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Ученые: популярное в России заболевание можно лечить с помощью приложения для смартфона

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли приложение для смартфона может реально помочь при лечении серьезных заболеваний. В частности рассматривали приложение для лечении астмы.

Ученые из университета Юты (США) опубликовали в журнале Pediatrics данные о приложении, которое помогает лечить детскую астму.

Приложение e-Asthma Tracker (e-AT) исследовалось с января 2014 г. по декабрь 2015 г., в эксперименте приняли участие 327 человек (родители и дети). Они использовали приложение каждый день, отвечали на вопросы о влиянии астмы на повседневную жизнь. На основе этих данных приложение предлагало рекомендации и составляло график астматической активности. То есть приступы и обострения стали прогнозируемыми, предлагались конкретные меры по их предотвращению.

В результате через год использования приложения количество пропущенных школьных дней снизилось с 1,91 до 0,79, на 59% сократилось число госпитализаций, на 26% снизилось потребление кортикостероидов.

Кстати, в России астма — широко распространенное заболевание: ею страдает каждый 20-й россиянин, заявила ранее заведующая отделением бронхиальной астмы Института иммунологии ФМБА России Оксана Курбачева, сообщает ТАСС.

Фото: Vostock Photo

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