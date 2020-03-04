Ученые доказали, что люди с ожирением чаще рискуют заболеть гриппом

По мнению ученых, ожирение помогает вирусу проникать в организм, ускоряет его деление и «помогает» ему заполучать больше мутаций. Об этом заявила биолог из Университета штата Теннесси (США).

Известно, что вирус гриппа поражает разные группы людей. Однако чаще в зоне риска оказываются люди с ожирением, дети, беременные и пожилые. С одной стороны ясно, что у вышеперечисленных более слабый иммунитет. С другой, микросреда ожирения позволяет вирусу гриппа меняться быстрее.

В эксперименте на мышах участвовали животные с нормальным весом и с ожирением. Тех и других заразили гриппом. В организме тучных мышей вирус развивался быстрее - их иммунитет реагировал медленнее.

Ряд последующих опытов показал, что распространение вируса можно сдержать, если ввести в организм грызунов с ожирением синтетические интерфероны. Возможно, это поможет и в борьбе с эпидемиями гриппа среди людей. Ученые добавляют, что окончательные выводы делать пока рано, предстоит еще ряд экспериментов, об этом пишет научный журнал mBio.

Тем временем статистика неутешительна. Количество людей с избыточным весом растет по всему миру. В России, согласно информации Минздрава, за последние пять лет количество людей с лишним весом выросло в полтора раза. Специалисты связывают это с плохим качеством доступных продуктов: в них слишком много сахара, трансжиров и заменителей.