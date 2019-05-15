Женщины с 2 типом диабета находятся в зоне большего риска онкологических заболеваний, чем мужчины

К таким выводам пришли исследователи из Шанхайского университета Shanghai Jiao Tong University. По данным их статьи, опубликованной в Journal of Diabetes, у женщин, страдающих диабетом 2 типа, повышается вероятность развития 13 видов рака: носоглотки, печени, пищевода, щитовидной железы, легких, поджелудочной железы, лейкемии и лимфомы, матки, толстой кишки, молочной железы, шейки матки и желудка.

У мужчин повышаются риски развития 11 других видов рака: простаты, лейкемии и лимфомы, злокачественных новообразований кожи, щитовидной железы, почек, печени, поджелудочной железы, легких, толстой кишки и желудка.

Исследование основывается на данных базы Shanghai Hospital Link database за 2013-2016 гг. по более чем 400 тыс. пациентам от 20 до 99 лет.