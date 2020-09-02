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У занятой мамы, которая хотела получить от жизни все, в 40 лет случился сердечный приступ

Однако Эстер Стэнхоуп благодарна настигшей ее болезни, так как только она заставила ее пересмотреть свой нездоровый образ жизни.

Как передает Mirror, Стэнхоуп жила по принципу «много работай много играй»: она была успешным телепродюсером, и работа была для нее на первом месте. «Мне нравилось разрабатывать программы и работать над шоу, ходить на гламурные мероприятия. Я очень целеустремленная, но именно эта черта характера сыграла со мной злую шутку», – признается она. Свою карьеру она начала в 90-х, и тогда все работали фанатично, о балансе карьеры и личной жизни не думал никто. Кроме того, женщина тогда курила, могла выпить алкоголь, чтобы снять стресс и усталость, а время для занятий спортом не находила и все болезни переносила на ногах, не задумываясь о последствиях.

В 2011 году бизнес-леди основала свою собственную компанию, отчего работы только прибавилось: «Я просто не могла отказать ни одному клиенту, который ко мне обращался, бралась за любое дело. Я получала удовольствие от того, чем занимаюсь, но вскоре начала понимать, что беру на себя слишком много», — призналась она, но остановиться не могла. Однако долго так продолжаться не могло, в 2017 году Эстер сидела рано утром в аэропорту в ожидании посадки на свой рейс и внезапно почувствовала тяжесть в груди и удушье, но даже не забила тревогу, списав все на усталость и повышенную влажность. По возвращении из командировки домой приступы повторились, только на сей раз еще и онемела левая рука.

Женщина решила, что ей нужен выходной и занятие спортом, однако во время тренировки она позеленела и едва не потеряла сознание. По настоянию невестки она обратилась к врачу, который по результатам анализов сообщил ей, что у нее случился сердечный приступ и что ей надо немедленно лечь в больницу. В госпитале Эстер провела неделю и впервые за долгие годы не работала. Это время заставило ее задуматься о том, что она живет неправильно и что пора изменить образ жизни. После выписки она вернулась к здоровому образу жизни, уменьшила количество стресса, записалась в спортзал и наладила режим, но главное – отказалась от части проектов, которые вела, и полностью пересмотрела свои принципы, за что очень благодарна болезни.

Фото: Instagram estherstanhope

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