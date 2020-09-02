У занятой мамы, которая хотела получить от жизни все, в 40 лет случился сердечный приступ
Как передает Mirror, Стэнхоуп жила по принципу «много работай много играй»: она была успешным телепродюсером, и работа была для нее на первом месте. «Мне нравилось разрабатывать программы и работать над шоу, ходить на гламурные мероприятия. Я очень целеустремленная, но именно эта черта характера сыграла со мной злую шутку», – признается она. Свою карьеру она начала в 90-х, и тогда все работали фанатично, о балансе карьеры и личной жизни не думал никто. Кроме того, женщина тогда курила, могла выпить алкоголь, чтобы снять стресс и усталость, а время для занятий спортом не находила и все болезни переносила на ногах, не задумываясь о последствиях.
В 2011 году бизнес-леди основала свою собственную компанию, отчего работы только прибавилось: «Я просто не могла отказать ни одному клиенту, который ко мне обращался, бралась за любое дело. Я получала удовольствие от того, чем занимаюсь, но вскоре начала понимать, что беру на себя слишком много», — призналась она, но остановиться не могла. Однако долго так продолжаться не могло, в 2017 году Эстер сидела рано утром в аэропорту в ожидании посадки на свой рейс и внезапно почувствовала тяжесть в груди и удушье, но даже не забила тревогу, списав все на усталость и повышенную влажность. По возвращении из командировки домой приступы повторились, только на сей раз еще и онемела левая рука.
Женщина решила, что ей нужен выходной и занятие спортом, однако во время тренировки она позеленела и едва не потеряла сознание. По настоянию невестки она обратилась к врачу, который по результатам анализов сообщил ей, что у нее случился сердечный приступ и что ей надо немедленно лечь в больницу. В госпитале Эстер провела неделю и впервые за долгие годы не работала. Это время заставило ее задуматься о том, что она живет неправильно и что пора изменить образ жизни. После выписки она вернулась к здоровому образу жизни, уменьшила количество стресса, записалась в спортзал и наладила режим, но главное – отказалась от части проектов, которые вела, и полностью пересмотрела свои принципы, за что очень благодарна болезни.
Фото: Instagram estherstanhope
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!