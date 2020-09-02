У занятой мамы, которая хотела получить от жизни все, в 40 лет случился сердечный приступ

В 2011 году бизнес-леди основала свою собственную компанию, отчего работы только прибавилось: «Я просто не могла отказать ни одному клиенту, который ко мне обращался, бралась за любое дело. Я получала удовольствие от того, чем занимаюсь, но вскоре начала понимать, что беру на себя слишком много», — призналась она, но остановиться не могла. Однако долго так продолжаться не могло, в 2017 году Эстер сидела рано утром в аэропорту в ожидании посадки на свой рейс и внезапно почувствовала тяжесть в груди и удушье, но даже не забила тревогу, списав все на усталость и повышенную влажность. По возвращении из командировки домой приступы повторились, только на сей раз еще и онемела левая рука.

Женщина решила, что ей нужен выходной и занятие спортом, однако во время тренировки она позеленела и едва не потеряла сознание. По настоянию невестки она обратилась к врачу, который по результатам анализов сообщил ей, что у нее случился сердечный приступ и что ей надо немедленно лечь в больницу. В госпитале Эстер провела неделю и впервые за долгие годы не работала. Это время заставило ее задуматься о том, что она живет неправильно и что пора изменить образ жизни. После выписки она вернулась к здоровому образу жизни, уменьшила количество стресса, записалась в спортзал и наладила режим, но главное – отказалась от части проектов, которые вела, и полностью пересмотрела свои принципы, за что очень благодарна болезни.

Фото: Instagram estherstanhope

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