У пятилетней девочки с неизлечимой формой опухоли головного мозга подозревали пищевую аллергию

Время сейчас такое, что усталый вид ни у кого не вызывает вопросов — все понимают, что иногда работы много, сна мало или просто погода не располагает к веселью и энергичности. Однако вялость маленького ребенка может пугает. Сара Смит из Дублина, мать шестерых детей, быстро забила тревогу: ее маленькая пятилетняя непоседа Люси перестала хотеть играть с другими детьми, начала быстро уставать.

«Мы живем на проспекте, где много детей, они все постоянно играют. Однажды я просто заметила, что Люси на самом деле не вовлечена в игру, она была более уставшей, чем обычно», — рассказывает Сара британскому изданию The Sun. — «Я договорилась о встрече с нашим местным терапевтом. Он сказал мне посмотреть, что она ест, потому что ее несколько раз тошнило».

Все думали, что дело в пищевой аллергии, пока однажды Люси не упала в обморок перед семейной поездкой в зоопарк. По воспоминаниям матери, малышка тогда была бледнее обычного и странно себя вела. Родители ожидали, что в больнице им подтвердят теорию о пищевой аллергии или отметят вирусную инфекцию, однако вместо успокаивающих слов и вариантов лечения врачи предложили сделать МРТ. Диагноз: редкая агрессивная опухоль головного мозга или высокозлокачественная глиома.

Девочке предложили паллиативную помощь. Сейчас Люси находится дома, сидит на строгой растительной диете и борется с симптомами болезни.

«Она вернулась к себе домой, у нее все хорошо. Мы отказались от лучевой терапии, приняли заболевание. Люси — идеальная дочь и идеальный ребенок, который заботится о чувствах других людей. Мы не хотим этого менять», — подвела итог Сара Смит.