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У пятилетней девочки с неизлечимой формой опухоли головного мозга подозревали пищевую аллергию

Пользователи Сети собрали уже более 20 тысяч евро, которые будут потрачены на поддержание жизни маленькой Люси Смит.

Время сейчас такое, что усталый вид ни у кого не вызывает вопросов — все понимают, что иногда работы много, сна мало или просто погода не располагает к веселью и энергичности. Однако вялость маленького ребенка может пугает. Сара Смит из Дублина, мать шестерых детей, быстро забила тревогу: ее маленькая пятилетняя непоседа Люси перестала хотеть играть с другими детьми, начала быстро уставать.

«Мы живем на проспекте, где много детей, они все постоянно играют. Однажды я просто заметила, что Люси на самом деле не вовлечена в игру, она была более уставшей, чем обычно», — рассказывает Сара британскому изданию The Sun. — «Я договорилась о встрече с нашим местным терапевтом. Он сказал мне посмотреть, что она ест, потому что ее несколько раз тошнило».

Все думали, что дело в пищевой аллергии, пока однажды Люси не упала в обморок перед семейной поездкой в зоопарк. По воспоминаниям матери, малышка тогда была бледнее обычного и странно себя вела. Родители ожидали, что в больнице им подтвердят теорию о пищевой аллергии или отметят вирусную инфекцию, однако вместо успокаивающих слов и вариантов лечения врачи предложили сделать МРТ. Диагноз: редкая агрессивная опухоль головного мозга или высокозлокачественная глиома.

Девочке предложили паллиативную помощь. Сейчас Люси находится дома, сидит на строгой растительной диете и борется с симптомами болезни.

«Она вернулась к себе домой, у нее все хорошо. Мы отказались от лучевой терапии, приняли заболевание. Люси — идеальная дочь и идеальный ребенок, который заботится о чувствах других людей. Мы не хотим этого менять», — подвела итог Сара Смит.

Отец девочки ушел с работы, что больше заботиться о пятилетней дочери, а также о ее братьях и сестрах. Финансово семье помогает вся Сеть, которая собрала уже больше 20 тысяч евро — все деньги пойдут на продление жизни маленькой Люси.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos