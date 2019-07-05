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Хирургическое вмешательство поможет парализованным людям обрести самостоятельность

Врачи придумали революционно новую операцию по пересадке нервов, которая делает паралич рук обратимым — пациенты могут снова вести самостоятельную жизнь.

По словам австралийских хирургов, если «перемонтировать» нервы внутри тела парализованных людей, можно привести в движение их руки и кисти, сообщает британское издание BBC News.

У пациентов в испытании была квадриплегия, влияющая на движение во всех их конечностях. Но главное, что они все еще могли двигать мышцами в плечах. Функциональные нервы, ведущие от спинного мозга к этим мышцам, были затем перемотаны. Поврежденные нервы были разрезаны и затем прикреплены к нервам, которые контролируют другие мышцы: например, для вытягивания руки или открытия или закрытия руки.

Например, нервы, которые когда-то поворачивали ладонь вверх к потолку, можно было использовать, чтобы вытянуть все пальцы в руке. Так что теперь, когда пациент думает о вращении руки, его пальцы вытягиваются.

«Мы считаем, что хирургия с переплетением нервов предлагает новую захватывающую возможность, предлагая людям с параличом возможность восстановления функций рук и кистей для выполнения повседневных задач, предоставляя им большую независимость и возможность легче участвовать в семейной и трудовой жизни», - сказала доктор Наташа ван Зил.

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, 59 операций были выполнены у 16 ​​пациентов. В четырех случаях операции были безуспешны, в том числе у двух пациентов наблюдалось постоянное снижение чувствительности. Операция наиболее успешна, если она проводится между шестью месяцами и годом после первоначальной травмы.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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