Проблемы с почками и реанимация: рыбное блюдо чуть не отправило мужчину на тот свет

Мужчина обречен на пожизненный гемодиализ, после того как он съел рыбу и его почки были разрушены, сообщает британское издание Daily Mail.

43-летний мужчина в Авентуре (штат Флорида, США) попал в больницу из-за рвоты, болей в животе, онемения ног, затруднений в речи и слабости. Все это случилось через 4 часа, после того как он съел рыбу фугу.

Медицинское обследование показало наличие в его организме тетродотоксина — яда рыбы фуги, который в 1200 раз сильнее цианида. Пострадавший ел рыбу вместе со своей бабушкой, но она получила лишь легкое отравление, а он попал в реанимацию, потому что съел печень рыбы. Наибольшее количество яда содержится в печени и яичниках фугу.

Медики не сказали, откуда он взял «необычную» рыбу, но предположили, что он либо купил ее на «подземном рынке», либо поймал ее сам.

В Японии, где рыба фугу является деликатесом, повара должны сдать строгие экзамены, прежде чем им разрешат подавать это блюдо, потому что при употреблении некоторых частей рыбы существует смертельный риск.

Если отравление сразу не привело к смерти, то симптомы проходят в течение 24 часов, отмечают врачи. Однако пострадавший мужчина еще до отравления имел высокое давление и хроническое заболевание почек, поэтому последствия отравления оказались для него столь плачевными. Его функция почек так и не восстановилась, и теперь ему потребуется пожизненный диализ. Его бабушка полностью выздоровела.