«У меня какой-то вирус»: Анна Семенович напугала фанатов видео из больницы

Сегодня российские СМИ сообщили о госпитализации Анны Седоковой. «Певица Анна Семенович госпитализирована и лежит под капельницей», «Анна Семенович попала в больницу», «Семенович экстренно госпитализировали в Москве», — гласят заголовки. Причиной паники стало видео, которым звезда поделилась в разделе «сториз» Instagram.

«Вот приехала на капельничку чтобы поскорее поправиться. А то я простыла, у меня какой-то вирус. Мне капают какую-то маленькую штучку, еще четыре прокапали. Вирусы, уходите», — пожаловалась Аня.