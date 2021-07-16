Не все потеряно: 5 удивительных историй людей, очнувшихся после многолетней комы

Сегодня Passion.ru расскажет о людях, которые пережили длительную кому и смогли вернуться к жизни.

Ян Гржебски

Однажды, в 1988 году, польский железнодорожник Ян на работе соединял вагоны и угодил под них сильно повредив голову. После происшествия мужчина обратился за медицинской помощью и в ходе обследования у него обнаружили еще и рак мозга. В результате Гржебски впал в кому. Врачи давали ему не больше трех лет жизни, но он продолжал жить хоть и в вегетативном состоянии. Спустя целых 19 лет, а именно 2007 году случилось невероятное - Ян пришел в себя и его мозговая деятельность не была нарушена. Он радовался новому миру и удивлялся серьезным переменам. По словам мужчины, перед тем, как он впал в кому, на полках в магазине можно было найти чай и уксус.

Гарри Докери

В том же 1988 году произошел еще один случай. Полицейский был ранен в голову, когда пытался задержать вооруженного преступника. Врачи долго боролись за жизнь офицера и даже удалили небольшую часть мозга, в результате он впал в кому. Через 8 лет Гарри внезапно очнулся и стал говорить. Его память полностью сохранилась, за исключением эпизода с ранением.

Мунира Абдулла

Жительница ОАЭ Мунира Абдулла в 1991 году попала в автокатастрофу. В определённый момент она поняла, что столкновения не избежать и прикрыла собой своего сына. В результате Мунира получила серьезные травмы и впала в кому. Долгое время ей не оказывали должной медицинской помощи, но однажды ей пожертвовали деньги на лечение. Спустя 27 лет она пришла в себя, но мышцы были атрофированы и она заново училась есть, ходить и прочее.

Дональд Херберт

Американский пожарный Дональд Херберт впал в кому 1995 году, когда во время службы он оказался под горящими обломками здания. Под завалом Дональд пробыл без кислорода в течение 6 минут. В результате он пробыл в коме 10 лет, вышел из этого состояния и мог по-прежнему общаться с близкими.

Энни Шапиро

Один из самых невероятных случаев произошел с 50-летней Энни Шапиро. В 1963 году она впала в кому после инсульта. И пробыла в ней 30 лет, все эти годы за ней ухаживал муж, который и был рядом с Энни во время ее пробуждения: "Она вдруг села на кровати и попросила включить телевизор", - вспоминает муж героини. По возвращению она была удивлена, как изменился мир вокруг, а также своим старением.