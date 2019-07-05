У людей с глухотой появилась надежда обрести слух, благодаря мышам Бетховена и вирусам-охотникам

Так называемые мыши Бетховена, «спроектированные» по подобию великого композитора, страдали потерей слуха, и стали способны слышать через шесть месяцев после того, как исследовательская группа в Гарвардской медицинской школе «исключила» мутацию из их ДНК, сообщает британское издание Daily Mail.
Для этого они использовали новую версию CRISPR Cas-9 для редактирования генов, которая действует как пара «молекулярных ножниц», чтобы найти дефектные белки и удалить их, прежде чем вставить здоровую версию.
Команда также успешно проверила технику на ушных клетках человека, выращенных в лаборатории.
Классические системы редактирования генов CRISPR-Cas9 были созданы из бактерий, которые предназначены для охоты и уничтожения вирусов. Ученые использовали бактерии Streptococcus и научили их выслеживать специфические белки или сегменты ДНК, вместо того, чтобы выбирать свой собственный путь. Это делается с помощью направляющей молекулы - гРНК - для идентификации мутантной последовательности ДНК. Как только цель определена, режущий фермент - Cas9 - обрезает ее.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!