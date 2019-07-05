У людей с глухотой появилась надежда обрести слух, благодаря мышам Бетховена и вирусам-охотникам

Так называемые мыши Бетховена, «спроектированные» по подобию великого композитора, страдали потерей слуха, и стали способны слышать через шесть месяцев после того, как исследовательская группа в Гарвардской медицинской школе «исключила» мутацию из их ДНК, сообщает британское издание Daily Mail.

Для этого они использовали новую версию CRISPR Cas-9 для редактирования генов, которая действует как пара «молекулярных ножниц», чтобы найти дефектные белки и удалить их, прежде чем вставить здоровую версию.