У девушки начала неметь половина тела, но врачи ей не верили и 5 раз отправляли домой без лечения

В конце концов британка нашла врача, который согласился провести ей обследование и по его результатам диагностировал ей рассеянный склероз, из-за которого у девушки и начались проблемы с рукой. Также заболевание может вызвать нарушения баланса, мышечного контроля, затруднения речи и потерю зрения. Услышав диагноз, Холли сначала пришла в отчаяние и разрыдалась, но потом взяла себя в руки и твердо решила прожить свою жизнь как можно более нормально и для начала уехала в отпуск. «Это было душераздирающе, мне было всего 22 года, когда я узнала, что больна и что нет никакого лечения. Тогда я просто все бросила. Я не хотела погружаться в пучину болезни, думать о ней постоянно или говорить кому-то, потому просто решила отдохнуть и просто быть нормальной», – пояснила она.

Холли уверена, что недоверие к ней врачам привело к тому, что она долго сдерживала эмоции, из-за чего у нее началась депрессия и усугубились симптомы. Теперь она страдает от болей в спине, повышенной усталости и онемения в левой половине тела. Она начала бороться с рассеянным склерозом, проходить терапию и рассказывать о нем на своей странице в социальной сети Facebook. Девушка призывает людей не игнорировать симптомы и добиваться диагноза от врачей, даже если те не верят.

Фото: facebook Holly Ridgeon

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