У детей, рожденных от матерей с ожирением, риск развития рака резко повышается

Согласно новым исследованиям, у детей, рожденных от матерей с ожирением, вероятность развития рака до 57 процентов выше, сообщает британское издание Daily Mail.
Исследователи, которые проанализировали более 2 миллионов родов и 3000 случаев заболевания раком в Пенсильвании, считают, что нарушение уровня инсулина в критических точках развития плода может привести в движение опасные клеточные изменения, которые провоцируют болезни на протяжении многих лет.
По их словам, связь настолько сильна, что она должна удерживать будущих мам от фаст-фуда и избытка сахара, что может нарушить контроль над инсулином. Врачи надеются, что это исследование станет дополнительным мотиватором для женщин нормализовать свой вес.
Команда ученых изучала записи о рождении и раке, зарегистрированные в штате Пенсильвания в период с 2003 по 2016 год.
Они обнаружили, что дети, рожденные от матерей с тяжелым ожирением — с ИМТ (индекс массы тела) выше 40 — имели риск развития лейкемии в возрасте до пяти лет. на 57% выше других детей.
Это означает, что сокращение количества бургеров, пирожных и чипсов во время беременности может спасти жизнь ребенка.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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