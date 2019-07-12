У детей, рожденных от матерей с ожирением, риск развития рака резко повышается

Согласно новым исследованиям, у детей, рожденных от матерей с ожирением, вероятность развития рака до 57 процентов выше, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи, которые проанализировали более 2 миллионов родов и 3000 случаев заболевания раком в Пенсильвании, считают, что нарушение уровня инсулина в критических точках развития плода может привести в движение опасные клеточные изменения, которые провоцируют болезни на протяжении многих лет.

По их словам, связь настолько сильна, что она должна удерживать будущих мам от фаст-фуда и избытка сахара, что может нарушить контроль над инсулином. Врачи надеются, что это исследование станет дополнительным мотиватором для женщин нормализовать свой вес.

Команда ученых изучала записи о рождении и раке, зарегистрированные в штате Пенсильвания в период с 2003 по 2016 год.