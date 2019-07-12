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У детей, рожденных от матерей с ожирением, риск развития рака резко повышается

Будущим мамам настоятельно рекомендуют отказаться от фаст-фуда и сахара, чтобы уберечь своих детей от риска развития рака.

Согласно новым исследованиям, у детей, рожденных от матерей с ожирением, вероятность развития рака до 57 процентов выше, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи, которые проанализировали более 2 миллионов родов и 3000 случаев заболевания раком в Пенсильвании, считают, что нарушение уровня инсулина в критических точках развития плода может привести в движение опасные клеточные изменения, которые провоцируют болезни на протяжении многих лет.

По их словам, связь настолько сильна, что она должна удерживать будущих мам от фаст-фуда и избытка сахара, что может нарушить контроль над инсулином. Врачи надеются, что это исследование станет дополнительным мотиватором для женщин нормализовать свой вес.

Команда ученых изучала записи о рождении и раке, зарегистрированные в штате Пенсильвания в период с 2003 по 2016 год.

Они обнаружили, что дети, рожденные от матерей с тяжелым ожирением — с ИМТ (индекс массы тела) выше 40 — имели риск развития лейкемии в возрасте до пяти лет. на 57% выше других детей.

Это означает, что сокращение количества бургеров, пирожных и чипсов во время беременности может спасти жизнь ребенка.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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