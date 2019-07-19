У детей, рожденных дома, а не в больнице, лучше микрофлора и иммунитет

На протяжении всей истории человечества дети рождались там, где жили их матери - в доме, в хижине или в пещере. Только в прошлом веке роды переместились из дома в больницу. Как это повлияло на микрофлору детей, попытались выяснить ученые в новом исследовании, сообщает британское издание Daily Mail.
Группа исследователей из Университета Нью-Йорка, Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) и Университета Седжон в Сеуле (Южная Корея), сравнила различные виды фекальных бактерий детей, рожденных дома, с бактериями детей, рожденных в больнице.
Результаты показывают, что роды в больнице могут изменить кишечный микробиом новорожденных, тем самым, возможно, подвергая этих детей более высокому риску определенных иммунных или метаболических нарушений.
Кишечный микробиом ребенка играет ключевую роль в инициации иммунной и метаболической функции.
Ученые сравнили фекалии от здоровых детей на грудном вскармливании, родившихся вагинально дома, с аналогичными детьми, родившимися в больнице. Затем они определили, какие микробы наиболее вероятно будут размножаться у каких детей в течение первого месяца жизни.
Выяснилось, что дети, рожденные дома, с большей вероятностью будут заселены «полезными» микробами, связанными с нормальной иммунной, метаболической и пищеварительной функциями.
А вот стерильность в больнице иногда может идти во вред ребенку. После рождения ребенок может быть помещен в полустерильный бокс вместо контакта с кожей матери. Также широко распространена практика мыть новорожденных сразу после родов, что является еще одним источником потенциального повреждения микробных колоний на теле новорожденного.
Иссоледователи не отрицают, что бывают осложнения, когда нужны антибиотики и стерильность и когда для спасения жизни матери и ребенка рожать нужно исключительно в больнице, но они выражают надежду на изменение больничных правил с целью сохранения естественных полезных бактерий, которые малыш получает от матери и внешнего мира.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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