У детей, рожденных дома, а не в больнице, лучше микрофлора и иммунитет

На протяжении всей истории человечества дети рождались там, где жили их матери - в доме, в хижине или в пещере. Только в прошлом веке роды переместились из дома в больницу. Как это повлияло на микрофлору детей, попытались выяснить ученые в новом исследовании, сообщает британское издание Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Нью-Йорка, Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) и Университета Седжон в Сеуле (Южная Корея), сравнила различные виды фекальных бактерий детей, рожденных дома, с бактериями детей, рожденных в больнице.

Результаты показывают, что роды в больнице могут изменить кишечный микробиом новорожденных, тем самым, возможно, подвергая этих детей более высокому риску определенных иммунных или метаболических нарушений.

Кишечный микробиом ребенка играет ключевую роль в инициации иммунной и метаболической функции.

Ученые сравнили фекалии от здоровых детей на грудном вскармливании, родившихся вагинально дома, с аналогичными детьми, родившимися в больнице. Затем они определили, какие микробы наиболее вероятно будут размножаться у каких детей в течение первого месяца жизни.

Выяснилось, что дети, рожденные дома, с большей вероятностью будут заселены «полезными» микробами, связанными с нормальной иммунной, метаболической и пищеварительной функциями.