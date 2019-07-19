logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

У детей, рожденных дома, а не в больнице, лучше микрофлора и иммунитет

В стерильных больницах дети не подвергаются воздействию «полезных бактерий», которые укрепляют их иммунитет.

На протяжении всей истории человечества дети рождались там, где жили их матери - в доме, в хижине или в пещере. Только в прошлом веке роды переместились из дома в больницу. Как это повлияло на микрофлору детей, попытались выяснить ученые в новом исследовании, сообщает британское издание Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Нью-Йорка, Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) и Университета Седжон в Сеуле (Южная Корея), сравнила различные виды фекальных бактерий детей, рожденных дома, с бактериями детей, рожденных в больнице.

Результаты показывают, что роды в больнице могут изменить кишечный микробиом новорожденных, тем самым, возможно, подвергая этих детей более высокому риску определенных иммунных или метаболических нарушений.

Кишечный микробиом ребенка играет ключевую роль в инициации иммунной и метаболической функции.

Ученые сравнили фекалии от здоровых детей на грудном вскармливании, родившихся вагинально дома, с аналогичными детьми, родившимися в больнице. Затем они определили, какие микробы наиболее вероятно будут размножаться у каких детей в течение первого месяца жизни.

Выяснилось, что дети, рожденные дома, с большей вероятностью будут заселены «полезными» микробами, связанными с нормальной иммунной, метаболической и пищеварительной функциями.

А вот стерильность в больнице иногда может идти во вред ребенку. После рождения ребенок может быть помещен в полустерильный бокс вместо контакта с кожей матери. Также широко распространена практика мыть новорожденных сразу после родов, что является еще одним источником потенциального повреждения микробных колоний на теле новорожденного.

Иссоледователи не отрицают, что бывают осложнения, когда нужны антибиотики и стерильность и когда для спасения жизни матери и ребенка рожать нужно исключительно в больнице, но они выражают надежду на изменение больничных правил с целью сохранения естественных полезных бактерий, которые малыш получает от матери и внешнего мира.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!