Скандал с ЭКО: у белокурых родителей со светлой кожей родилась дочь-азиатка

Кристина Кеддерик и Дрю Василевски, чья дочка появилась на свет с помощью ЭКО, рассказали, что стали подозревать что-то неладное, когда по мере взросления лицо девочки начало приобретать азиатские черты.

Для собственного успокоения пара решила пройти тест ДНК. И каков же был их шок, когда результаты показали, что вероятность отцовства Дрю составляла 0%.

Примерно в то же время у девочки диагностировали заболевание крови, характерное для людей Юго-Восточной Азии.

Высший суд штата обязал медицинский центр предоставить Кристине и Дрю полный список доноров-спермы, сдававших свой биоматериал в то же время, когда Кристина проходила проходила процедуру ЭКО.

Родители хотят установить настоящее происхождение девочки и разыскать ее биологического отца, на случай если она захочет с ним связаться в будущем, когда повзрослеет.

Сотрудники медицинского центра Сейнт Барнабас, где пара проходила лечение и оплодотворение, отказались комментировать сложившуюся ситуацию.