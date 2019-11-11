У 8-летней девочки отказали почки после плавания в общественном бассейне

Мама Сейди немедленно отвела дочь к врачу, который диагностировал у девочки токсинную инфекцию, вызванную кишечной палочкой E. coli. Большинство штаммов этой бактерии безвредны, однако некоторые из них выделяют мощный токсин Шига, который поражает слизистую оболочку тонкой кишки, вызывает диарею и может стать причиной серьезного заболевания. Что и произошло с Сейди, которая, по мнению врачей, вероятнее всего заразилась кишечной палочкой в общественном бассейне. Спустя 2 дня состояние девочки резко ухудшилось, и с диагнозом обезвоживание она была госпитализирована. После проведения ряда анализов врачи диагностировали у Сейди гемолитический уремический синдром, который был вызван шига-токсином , выделяемым E. coli, и привел к серьезному повреждению почек, в результате чего девочке потребовался диализ.

В тяжелом состоянии Сейди перевели в педиатрическое отделение интенсивной терапии детской больницы соседнего штата, чтобы она могла как можно быстрее начать диализ. Первое время девочка была на диализе 24 часа в сутки. Теперь же, после выписки из больницы, родители возят ее на эту процедуру два раза в неделю по три часа. По прогнозам врачей, в недалеком будущем Сейди понадобится трансплантация почек.

Гемолитический уремический синдром, сокращенно ГУС, - это тип почечной недостаточности, который характеризуется аномальным разрушением тромбоцитов крови. Эти поврежденные клетки закупоривают фильтрующую систему почек, что приводит к опасной для жизни почечной недостаточности.