У 56-летнего Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери

56-летний Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП, пережил сердечный приступ. Артисту стало плохо в первую годовщину смерти его мамы — актрисы и режиссера Аллы Покровской, сообщает «МК». Михаил был близок с матерью и тяжело переживал ее уход из жизни.

В день, когда он просил прощения у погибшего в аварии Сергея Захарова, он отметил: «Хорошо, что мама этого не видела».

Михаил Ефремов запретил близким вызывать ему скорую, рассказал адвокат. Также он отказался от идеи просить суд разрешить ему покинуть квартиру и поехать на кладбище, чтобы почтить память матери. Родные Ефремова воспринимают все происходящее как самобичевание.

Ефремов был единственным сыном Аллы Покровской и Олега Ефремова (у него была еще дочь от незарегистрированных отношений с журналисткой и актрисой Ириной Мазурук). Сын и мать обожали друг друга.

«Мамочку свою я очень люблю, сильно боюсь и преклоняюсь перед ней. Для меня она авторитет во всем. Никто меня так сильно не не любит, как мама... Я загадал желание, чтобы во всех-всех жизнях моей мамой была Алла Покровская», — рассказывал Ефремов о матери.

Напомним, в начале июня Михаил в алкогольном опьянении устроил ДТП в центре Москвы, котором погиб человек. Сейчас он дожидается суда под домашним арестом.