У 2-летней «девочки-старушки» диагностировали редчайшую форму болезни Бенджамина Баттона

Исла родилась чуть раньше срока, на 36 неделе, весом 2300 г. Уже в первые секунды после родов у малышки были очевидные проблемы со здоровьем, в следствие чего она сразу же была переведена в отделение реанимации новорожденных, в которой провела первые 5 дней своей жизни.

С первых минут жизни у Ислы наблюдались трудности с дыханием, она то и дело задыхалась и синела. Врачам даже пришлось ввести ее в искусственную кому. Через месяц пребывания в больнице малышку выписали домой только лишь для того, чтобы вскоре экстренно госпитализировать и прооперировать. Дыхательные пути девочки были настолько узкими, что при вдохе блокировались ее же языком, вызывая тем самым удушье.

Врачам понадобилось полгода, чтобы поставить малышке диагноз. После проведения расширенного генетического скрининга у Ислы диагностировали уникальный тип мандибулоакральной дисплазии, симптомы которой включают недоразвитую нижнюю челюсть и ключицы, тонкую кожу с недостатком подкожного жира, суженные дыхательные пути и быстрое старение клеток.