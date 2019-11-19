У 11-летнего мальчика, которого врачи обвиняли в симуляции несуществующей болезни, диагностировали рак мозга

Из-за плохого самочувствия Чарли стал регулярно пропускать школу. Все началось с одного-двух пропусков в неделю, однако после Нового года посещаемость резко ухудшилась. Администрация школы сочла поведение мальчика подозрительными и уведомила родителей, что Чарли будет отчислен из школы, если не начнет регулярно посещать занятия. Мальчик постоянно жаловался на скованность суставов в области шеи и хроническую усталость, что, по мнению родителей, было вызвано чрезмерным увлечением компьютерными играми. Во время очередного недомогания родители отвели Чарли к педиатру, который диагностировал у мальчика вирус. Родителям подобное объяснение показалось недостаточным и они посетили еще трех детских специалистов, которые в один голос утверждали, что из-за состояния повышенной тревоги мальчик придумывает себе симптомы несуществующей болезни, и посоветовали родителям записать Чарли к психологу.

Несмотря на противостояние взрослых, мальчик продолжал настаивать на своем. Чувствуя себя все хуже и хуже, Чарли стал жаловаться на добавившиеся проблемы со зрением. Возможно болезнь мальчика так и осталась бы незамеченной, если бы родители не записали его на прием к офтальмологу, который обнаружил у Чарли повышенное давление на зрительный нерв и назначил компьютерную томографию.

Результаты КТ стали полной неожиданностью и повергли в шок родителей и педиатра Чарли. У мальчика обнаружили опухоль мозга, которая продолжала расти все то время, когда ближайшее окружение обвиняло его во лжи. Уже на следующий день после КТ подростку была назначена экстренная операция, которая длилась более 5 часов. Хирурги смогли удалить 99% опухоли, которая к ужасу родителей оказалась злокачественной медуллобластомой.

И хотя новообразования в голове редко бывают злокачественными, у детей медуллобластома - самая распространенная раковая опухоль мозга, которая образуется в задней черепной ямке в районе мозжечка. Этим можно объяснить боли и скованность шеи, на которые постоянно жаловался Чарли.

После операции мальчику предстояло облучение и химиотерапия. Об эффективности пройденного лечения можно будет судить по результатам очередной компьютерной томографии. Если рост опухоли остановился, шанс Чарли на выздоровление составит 70%.