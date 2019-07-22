Тысячи женщин с грудными имплантами жалуются в Сети на одинаковые симптомы

Британские хирурги заявили, что женщин, планирующих сделать пластическую операцию, следует предупредить о возможности так называемой «болезни грудного импланта», сообщает британское издание Daily Mail.

Болезнь грудного имплантата (BII) является плохо изученным состоянием, которое официально еще не признано Министерством здравоохранения Великобритании.

Однако уже более 90 000 человек присоединились к группам в Facebook о BII. Нора Ньюджент, член Британской ассоциации эстетических пластических хирургов (BAAPS) и хирург в графстве Кент и Восточный Суссекс, считает, что женщины должны быть предупреждены о таком риске.

Женщины, страдающие от BII, могут страдать от мигрени и болей в суставах, но нет никаких официальных тестов, подтверждающих связь с имплантами. Однако многие, кто поделился своими историями о болезни, говорят, что их симптомы почти сразу исчезли после удаления имплантатов.

Навин Кавале из Международного общества пластической хирургии сказал Би-би-си: «Что касается некоторых моих пациентов, то болезнь грудного имплантата для них очень реальная вещь, и у меня нет причин сомневаться в них».