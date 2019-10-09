Тяжелую форму эндометриоза у 28-летней женщины незнакомцы принимают за беременность

Большую часть своей жизни Клодия страдает от эндометриоза. Это заболевание, при котором ткани матки разрастаются за ее пределы, например в яичники, маточные трубы, прямую кишку и другие органы.

Клодия узнала , что у нее эндометриоз 4-й стадии, после 15 лет ошибочных диагнозов. С 11 лет девушка страдала от нестерпимой боли внизу живота, ректального кровотечения, хронической усталости и мигреней, которые со временем становились только хуже.

Многолетние походы по врачам не давали ответов на ее вопросы. Доктора 15 лет ошибочно лечили Клодию от болезни Крона, пока в 2017 году наконец-то не поставили верный диагноз. Девушка поделилась с Daily Мail, как надеялась на то, что качество ее жизни наконец-то улучшится, тогда как новость о диагнозе стала только началом того кошмара, через который ей суждено было пройти.

С каждым днем ей становилось все хуже и хуже. Боль была настолько интенсивной, что Клодии пришлось оставить работу, а передвигаться стало возможным лишь с помощью трости. В периоды обострения эндометриоза из-за сильнейшего вздутия живота ей приходилось носить объемную, скрывающую его одежду или же вообще не выходить из дома, чтобы избежать вопросов о беременности. Год назад Клодии удалили часть проросшего эндометрия из полости матки, кишечника и репродуктивных органов.

Несмотря на то что иссечение эндометриоза хирургическим путем считается золотым стандартом лечения, оно не является панацеей и стопроцентной гарантией того, что болезнь больше никогда не вернется. Так как эндометриоз является хроническим заболеванием, избавиться от него раз и навсегда невозможно, не считая, конечно, радикального способа — полного удаления матки.

Для того чтобы повысить осведомленность об эндометриозе, Клодия делится с женщинами своей историей и даже выложила в социальную сеть фотографии своего вздутого от этого заболевания живота.

Эндометриоз встречается у 10 % женщин репродуктивного возраста. Врачи называют его одной из основных причин бесплодия и невынашивания беременности.