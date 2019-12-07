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Тройной удар: мать, отец и сын больны разными видами рака

Семью Дэсклефс из города Джексонвилл американского штата Флорида настиг самый настоящий злой рок. Сразу трех ее членов - мать, отца и сына-подростка сразил рак. Чтобы оплатить лечение, Дэсклефсы продают семейный бизнес.

5 лет назад у матери семейства Дэсклефс, Кети, диагностировали лимфому - рак, поражающий белые кровяные тельца, с которым она отчаянно продолжает сражаться. Этим летом, у мужа женщины, Бенуа, обнаружили неоперабельную опухоль мозга. А пару месяцев назад шокирующее известие настигло и сына пары, 17-летнего Люка, у которого диагностировали лимфому Ходжкина.
У Люка не было никаких симптомов заболевания, пока он не обнаружил у себя на шее небольшое уплотнение, которое оказалось злокачественным новообразованием. Бенуа и Люк в настоящее время проходят свой первый цикл химиотерапии. «Это очень тяжело и физически, и эмоционально, но молитва помогает нам жить дальше», - поделился отец семейства с местным новостным каналом Action News Jax.

Три разных вида рака означают три разных прогноза для семьи. Врачи дают Бенуа 12 лет. Тогда как ситуация с Кети пока остается неясной, ведь ее рак настолько редкий, что врачи не обладают достаточным количеством информации, чтобы давать какие-то прогнозы о продолжительности ее жизни.
Что касается Люка, то у парня по словам врачей, есть хорошие шансы на выздоровление, так как лимфома Ходжкина - один из тех видов рака, которые поддаются лечению.  

Чтобы сфокусироваться на лечении, семья продает свой ресторан французско-американской кухни, которым владела на протяжении последних 16 лет. Бенуа не только хозяин этого ресторана, но и главный повар. Он надеется, что после продажи своего детища, новый хозяин позволит ему и семье продолжить в нем работать.

Фото: Vostock-photo

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