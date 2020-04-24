Три врача одновременно забеременели, но отказались оставить работу в период пандемии коронавируса
Как сообщает американское онлайн-издание ABC News, сотрудницы отделения неотложной помощи в Мэриленде, США, Элизабет Клейборн, Мишель Каллахан и Ту Кэрол Нгуен продолжают работать в приемном отделении, куда привозят пациентов с коронавирусом. Количество заболевших неуклонно растет, больница переполнена, но женщины не намерены уйти в декретный отпуск, чтобы уберечь себя от заражения.
Элизабет Клейборн в интервью изданию сказала: «Число пациентов в больнице неуклонно растет, а я, определенно, беременна сейчас, и это заметно. Потому, когда я иду на работу в приемное отделение, меня постоянно спрашивают, почему я здесь. Но я доктор, и я здесь, чтобы заботиться о больных, пока в состоянии это делать». Женщина добавила, что сейчас больница настолько переполнена, что они вынуждены новых пациентов размещать в палатках полевого госпиталя, который разбит на улице перед медучреждением.
Любопытно, что все три женщины узнали о том, что ждут детей практически одновременно. Более того, роды у них запланированы на лето, и у каждой из них будет девочка. «Мы были очень взволнованы этим известием. Наверное, сейчас нас можно посчитать легкомысленными, но это наш выбор, – говорят они, добавляя, что руководство больницы рекомендовало им взять отпуск за свой счет и не рисковать. – Но мы решили, что будем продолжать работать, чтобы помочь коллегам. Мы знали, что им понадобится наша помощь. Это то, на что мы подписались добровольно». Руководство больницы пояснило, что у них есть возможность позволить врачам, особенно тем, кто готовится стать матерями или находится в особенно уязвимых группах населения, не работать на передовой в борьбе с коронавирусом но признает, что аплодирует смелым женщинам, которые решили остаться и продолжать помогать людям. «Мы им очень благодарны», – пояснила Джания Меттьюс, директор по связям с общественностью больницы.
Согласно официальным данным на 24 апреля 2020 года, общее количество зараженных коронавирусом человек превысило 2 707 356. Из них выздоровели 738 274 человека, умерли 190 743 больных. В Америке беременные женщины могут уйти в неоплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком на 3 месяца.
Фото: freepik
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