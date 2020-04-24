Три врача одновременно забеременели, но отказались оставить работу в период пандемии коронавируса

Любопытно, что все три женщины узнали о том, что ждут детей практически одновременно. Более того, роды у них запланированы на лето, и у каждой из них будет девочка. «Мы были очень взволнованы этим известием. Наверное, сейчас нас можно посчитать легкомысленными, но это наш выбор, – говорят они, добавляя, что руководство больницы рекомендовало им взять отпуск за свой счет и не рисковать. – Но мы решили, что будем продолжать работать, чтобы помочь коллегам. Мы знали, что им понадобится наша помощь. Это то, на что мы подписались добровольно». Руководство больницы пояснило, что у них есть возможность позволить врачам, особенно тем, кто готовится стать матерями или находится в особенно уязвимых группах населения, не работать на передовой в борьбе с коронавирусом но признает, что аплодирует смелым женщинам, которые решили остаться и продолжать помогать людям. «Мы им очень благодарны», – пояснила Джания Меттьюс, директор по связям с общественностью больницы.

Согласно официальным данным на 24 апреля 2020 года, общее количество зараженных коронавирусом человек превысило 2 707 356. Из них выздоровели 738 274 человека, умерли 190 743 больных. В Америке беременные женщины могут уйти в неоплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком на 3 месяца.

Фото: freepik

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