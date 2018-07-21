«Три счастливых дня»: Успенская между концертами летает в Словению к больной дочери

Любовь успенская поделилась с подписчиками в Instagram, что провела еще три счастливых дня с любимой дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка восстанавливается там после травмы, а Любовь постоянно летает к ней – между выступлениями.

«И снова три счастливых дня было у меня. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом в ресторане и сразу обратно к моей доченьке», - написала королева шансона в социально сети (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). График артистки настолько плотный, что она буквально рвется на части между концертами и поездками к дочери.