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«Три счастливых дня»: Успенская между концертами летает в Словению к больной дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Успенская провела три дня с дочерью

Фото: Instagram
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Там наследница певицы проходит реабилитацию в клинике.

Любовь успенская поделилась с подписчиками в Instagram, что провела еще три счастливых дня с любимой дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка восстанавливается там после травмы, а Любовь постоянно летает к ней – между выступлениями.

«И снова три счастливых дня было у меня. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом в ресторане и сразу обратно к моей доченьке», - написала королева шансона в социально сети (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). График артистки настолько плотный, что она буквально рвется на части между концертами и поездками к дочери.

Damunt De Tus Nomes Las Flores 🌹

Публикация от @ pacha_tati

Татьяна Плаксина восстанавливается после неудачной операции, которую ей провели после нескольких переломов и потери зубов. Девушка ехала на велосипеде, упала и ударилась лицом об асфальт. Травмы 29-летняя дочь Успенской получила на роскошной вилле Мэла Гибсона, куда она отправилась за вдохновением. О том, что аренда недвижимости обошлась в несколько миллионов рублей, успенская сама рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».

Поклонники Успенской поддерживают ее, отмечают, что Таня стала лучше выглядеть, и радуются, что девушка вновь вернулась к творчеству. Кроме этого, девушка, привыкшая вести шикарную жизнь, интересуется йогой и духовными практиками, играет на фортепиано.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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