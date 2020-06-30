Три российские вакцины от коронавируса успешно прошли первые испытания на людях

Несмотря на то, что во всем мире постепенно снимаются ограничения, введенные из-за пандемии, ВОЗ сообщает, что радоваться преждевременно: в некоторых странах эпидемиологическая обстановка улучшилась, распространение коронавируса в мире значительно ускорилось. «Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», — сообщил Тедрос Адханом Гебрейеус, глава ВОЗ.

Всего в мире со времени начала пандемии заболели COVIID-19 10 302 052 человек, из них в России зафиксированы 647 849 случаев. За последние сутки выявили 6693 человека. Количество смертей в нашей стране достигло 9320 человек, выздоровели 412 650 человек.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!