Три российские вакцины от коронавируса успешно прошли первые испытания на людях
Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью «РИА Новостям». Он подчеркнул, что эти препараты – наиболее продвинутые с точки зрения результативности, над их созданием работают несколько групп ученых (более 100 человек). «Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту — это и есть самая большая сложность», — резюмировал эксперт. Напомним, добровольцам ввели первую дозу вакцины против COVID-19 18 июня, после начала тестирования испытуемые чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных эффектов зафиксировано не было.
Несмотря на то, что во всем мире постепенно снимаются ограничения, введенные из-за пандемии, ВОЗ сообщает, что радоваться преждевременно: в некоторых странах эпидемиологическая обстановка улучшилась, распространение коронавируса в мире значительно ускорилось. «Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», — сообщил Тедрос Адханом Гебрейеус, глава ВОЗ.
Всего в мире со времени начала пандемии заболели COVIID-19 10 302 052 человек, из них в России зафиксированы 647 849 случаев. За последние сутки выявили 6693 человека. Количество смертей в нашей стране достигло 9320 человек, выздоровели 412 650 человек.
Фото: depositphotos
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