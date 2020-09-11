Число заболевших коронавирусом в России растет третий день подряд
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 8 сентября в России было зафиксировано 5099 зараженных, 9 сентября – 5218, а за 10 сентября выявили еще 5504 человека. Всего же в стране с начала пандемии зафиксировано 1 051 874 случая, из них 18 365 оказались со смертельным исходом. На данный момент проведено больше 40 миллионов тестов, почти 210 тысяч человек находятся под наблюдением врачей. Как сообщается, большинство новых случаев зарегистрировано, как всегда, в Москве (698 человек), на втором месте Санкт-Петербург (216), еще 175 случаев – в Подмосковье, замыкают топ-5 Нижегородская (161) и Ростовская (161) области.
Массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих, как сообщает заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов, будет доступна не раньше марта 2021 года. До Нового года прогнозируется выпустить около миллиона доз, чтобы привить тех, кто находится в группе повышенного риска (учителей и врачей).
Напомним, что в марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19, начавшуюся в Китае в декабре 2019 года, пандемией. На данный момент выявлено больше 28 миллионов заболевших, из них вылечились почти 19 миллионов и 909,5 тысяч человек скончались.
Фото: depositphotos
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