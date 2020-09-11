Число заболевших коронавирусом в России растет третий день подряд

Массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих, как сообщает заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов, будет доступна не раньше марта 2021 года. До Нового года прогнозируется выпустить около миллиона доз, чтобы привить тех, кто находится в группе повышенного риска (учителей и врачей).

Напомним, что в марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19, начавшуюся в Китае в декабре 2019 года, пандемией. На данный момент выявлено больше 28 миллионов заболевших, из них вылечились почти 19 миллионов и 909,5 тысяч человек скончались.

Фото: depositphotos

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