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Трехмесячный малыш умер из-за отказа врачей дать антибиотики вовремя

Расследование показало, что доктора упустили время.

Родители трехмесячного Льюиса безутешны. По словам матери, малыш был самым позитивным ребенком из тех, что она видела. Его скоропостижный уход стал для семьи громом среди ясного дела.

В один из дней у ребенка поднялась температура. Спустя несколько часов родители поспешили в больницу. Позже выяснилось, что малыш страдал от менингококковой инфекции на ранней стадии и имел высокий риск развития сепсиса. Родители утверждают, что Льюис выжил бы, дай ему доктора антибиотики вовремя. Расследование подтверждает их убеждение - отказ от применения антибиотиков был «серьезным провалом» в его лечении, пишет The Sun.

Департамент здравоохранения университета Кардиффа и Вейла, при которой находится лечебница, извинился перед парой «за недостатки в лечении и уходе, которые мы оказали Льюису». Они заверили, что внутреннее расследование было проведено на высоком уровне и они примут все меры, что не допустить подобного с другими маленькими пациентами.

Антибиотики ребенку ввели, но на на шесть часов позднее нужного. Таким образом малыш скончался от сепсиса, не получив необходимую помощь вовремя.

По словам матери, она до сих пор не может смотреть на родителей с младенцами без слез. Узнав об этой истории из таблоидов, сотни неравнодушных пользователей выражают родителям свое сочувствие.

Фото: vostock-photo

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