Трехлетний мальчик умер из-за отказа врачей в госпитализации
Она потребовала от больницы возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей и привлечения к ответственности виновных врачей. Женщина по имени Анна уточнила, что весной 2020 года обратилась в больницу. У ее трехлетнего сына Максима поднялась температура, которая достигла 39,9 градуса.
Как пишет URA.RU, врачи поставили диагноз – низкий уровень гемоглобина. Они прописали ему курс антибиотиков, а затем отправили мать с ребенком домой.
Лечение результатов не дало, Анна с Максимом продолжала ходить в клинику и требовала госпитализации. Медики отказали ей, ссылаясь на отсутствие мест из-за больных коронавирусом. Заставить врачей поместить сына в больницу женщина смогла только через три месяца. Состояние Максима к этому времени существенно ухудшилось.
Мать с ребенком в срочном порядке вертолетом отправили в Нижневартовск. Там выяснили, что мальчик теряет кровь от поражения внутренних органов вирусом герпеса. Спасти пациента не удалось. Анна через уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе пытается привлечь к ответственности виновных и взыскать с них моральную компенсацию.
Фото: Pixabay.com
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