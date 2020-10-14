Трехлетний мальчик умер из-за отказа врачей в госпитализации

Как пишет URA.RU, врачи поставили диагноз – низкий уровень гемоглобина. Они прописали ему курс антибиотиков, а затем отправили мать с ребенком домой.

Лечение результатов не дало, Анна с Максимом продолжала ходить в клинику и требовала госпитализации. Медики отказали ей, ссылаясь на отсутствие мест из-за больных коронавирусом. Заставить врачей поместить сына в больницу женщина смогла только через три месяца. Состояние Максима к этому времени существенно ухудшилось.

Мать с ребенком в срочном порядке вертолетом отправили в Нижневартовск. Там выяснили, что мальчик теряет кровь от поражения внутренних органов вирусом герпеса. Спасти пациента не удалось. Анна через уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе пытается привлечь к ответственности виновных и взыскать с них моральную компенсацию.