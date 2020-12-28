Трехлетний мальчик перенес инсульт из-за COVID-19
Родители Кольта Сара и Тим Пэррис запаниковали, когда у малолетнего сына отнялась правая рука. Кроме того, речь малыша стала невнятной. Ребенка срочно госпитализировали. Сделанный врачами тест на COVID-19 дал отрицательный результат. В крови американца нашли антитела.
Медики выявили в мозгу тромб, образовавшийся из-за нехватки кислорода на фоне коронавируса. Оперировавший ребенка хирург Камило Гомес полагает, что больные COVID-19 более склонны к тромбозу.
December 25, 2020
Если ранее считалось, что коронавирус не представляет серьезной угрозы для детей, сейчас медики, лечившие американца, уверены: вирус может привести к тяжелым последствиям у всех возрастов. Они напомнили, что в других частях света врачи обнаружили у детей с коронавирусом состояние, называемое мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C). Некоторые эксперты опасаются, что MIS-C может стать причиной необратимых рубцов на сердце у маленьких пациентов.
Доктора призывают родителей, чьи дети заразились коронавирусом, внимательно следить за признаками потенциально серьезного заболевания. «Я бы сказал: если вы заметили, что у вашего ребенка COVID-19, и у него проблемы с ходьбой или разговором, не стоит просто закрывать на это глаза», — добавил доктор Пол Карни из больницы Университета Миссури в Колумбии.
Фото: pixabay.com
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