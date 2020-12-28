Трехлетний мальчик перенес инсульт из-за COVID-19

Родители Кольта Сара и Тим Пэррис запаниковали, когда у малолетнего сына отнялась правая рука. Кроме того, речь малыша стала невнятной. Ребенка срочно госпитализировали. Сделанный врачами тест на COVID-19 дал отрицательный результат. В крови американца нашли антитела.

Медики выявили в мозгу тромб, образовавшийся из-за нехватки кислорода на фоне коронавируса. Оперировавший ребенка хирург Камило Гомес полагает, что больные COVID-19 более склонны к тромбозу.