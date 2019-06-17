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Трекеры сна могут быть опасны для психического здоровья

Врачи все чаще сообщают о случаях развития ортосомнии — перфекционистского отношения ко сну, из-за чего человек зацикливается и… спит еще хуже, чем раньше.

Термин ортосомния начал появляться в практике врачей еще в 2017 года, однако сейчас специалисты отмечают рост числа случаев, сообщает британское издание The Guardian.

Исследователи, которые выбрали термин, объяснили его так: «Потому что стремление перфекциониста к достижению идеального сна похоже на нездоровую озабоченность здоровым питанием, называемую орторексией».

Хотя ортосомния еще не является формальным диагнозом, Аланна Хэйр, консультант по сну в больнице Royal Brompton (Великобритания) сообщает о частых случаях в своей практике: «Я видела, как пациенты приходили со своими устройствами для отслеживания сна и говорили мне, что у них есть проблемы со сном, потому что их система отслеживания говорит им, что у них недостаточно сна, или что весь их сон — это легкий сон». Когда она спрашивала, как они себя чувствуют, многие из них говорят, что чувствуют себя хорошо, но они беспокоятся о том, что говорят им данные их трекера. В результате люди, у которых изначально не было проблем со сном, из-за зацикленности проспать именно 8 часов глубокого сна, получают расстройство сна — проблемы с его качеством и с засыпанием.

Гай Лещинер, консультант-невролог и автор книги «Ночной мозг», говорит, что около 20% его пациентов демонстрируют признаки ортосомнии.

Специалисты также выражают сомнения в том, что данные трекеров сна действительно могут быть корректны. Поскольку в клиниках для измерения качества сна используется множество датчиков. «Существует огромное количество данных, которые вы должны иметь, чтобы иметь возможность сказать, на какой стадии сна находится этот человек и сколько у него было сна», — объясняет доктор Аланна Хэйр.

Если у вас проблемы со сном или вы беспокоитесь о том, что ваш сон не так хорош, как следовало бы, отслеживание того, сколько вы спите, может стать нездоровой фиксацией и привести к бессоннице, считают врачи.

Однако эксперты предрекают, что трекеры сна будут развиваться, и в будущем пользователи будут делиться результатами своего сна в Facebook так же, как делятся сейчас данными фитнес- и вело-трекеров.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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