passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Трансплантация влагалищной микрофлоры поможет избежать бактериального вагиноза

Команда ученых из института Джона Хопкинса так вдохновилась успехом своих коллег по пересадке фекалий, что решила пойти еще дальше. Совсем скоро американским женщинам станет доступна процедура по трансплантации вагинальной жидкости для лечения бактериального вагиноза.

Несмотря на то, что бактериальный вагиноз легко поддается лечению антибиотиками, из-за вырабатываемой к ним устойчивости, заболевание имеет обыкновение рецидивировать.
Поэтому ученые пришли к выводу, что вместо, а иногда и вместе с антибиотиками, для защиты от вагиноза женщинам не помешает доза здоровой влагалищной микрофлоры.

По мнению экспертов, здоровые микроорганизмы, живущие в женском влагалище, предпочитаю кислотную среду. Когда же pH баланс влагалища становится слишком щелочным, бактерии получают прекрасную почву для размножения и роста.

Влиять на щелочной баланс влагалища и увеличивать риск возникновения бактериального вагиноза могут многие факторы, включая секс, спринцевание, вагинальные души, гормональные изменения и многие другие.

Трансплантация же здоровой влагалищной микрофлоры помогает поддерживать pН баланс в идеальном состоянии.

Программа по подбору потенциальных доноров уже началась. На сегодняшний день ученые протестировали образцы влагалищных выделений 20 человек и определили идеальных доноров. Это женщины, в чьей вагинальной жидкости превалируют молочно-кислые бактерии, а также высокое содержание молочной кислоты и более низкий pH.

Критерии для отбора доноров достаточно просты. Помимо идеальных показателей влагалищного отделяемого, за 30 дней до забора жидкости им необходимо воздерживаться от секса, а также сдать анализ на всевозможные инфекции, включая ВИЧ.

Для забора материала донор будет использовать небольшой гибкий пластиковый диск наподобие менструальной чаши. Затем наносить содержимое этого диска на специальный аппликатор, который далее будет вводится во влагалище пациента по принципу тампона.

Планируется, что в качестве первых реципиентов выступят 40 женщин. Для того, чтобы доказать эффективность трансплантации, половина реципиентов будет получать плацебо.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!