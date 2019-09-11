Трансплантация влагалищной микрофлоры поможет избежать бактериального вагиноза

Несмотря на то, что бактериальный вагиноз легко поддается лечению антибиотиками, из-за вырабатываемой к ним устойчивости, заболевание имеет обыкновение рецидивировать.

Поэтому ученые пришли к выводу, что вместо, а иногда и вместе с антибиотиками, для защиты от вагиноза женщинам не помешает доза здоровой влагалищной микрофлоры.

По мнению экспертов, здоровые микроорганизмы, живущие в женском влагалище, предпочитаю кислотную среду. Когда же pH баланс влагалища становится слишком щелочным, бактерии получают прекрасную почву для размножения и роста.

Влиять на щелочной баланс влагалища и увеличивать риск возникновения бактериального вагиноза могут многие факторы, включая секс, спринцевание, вагинальные души, гормональные изменения и многие другие.

Трансплантация же здоровой влагалищной микрофлоры помогает поддерживать pН баланс в идеальном состоянии.

Программа по подбору потенциальных доноров уже началась. На сегодняшний день ученые протестировали образцы влагалищных выделений 20 человек и определили идеальных доноров. Это женщины, в чьей вагинальной жидкости превалируют молочно-кислые бактерии, а также высокое содержание молочной кислоты и более низкий pH.

Критерии для отбора доноров достаточно просты. Помимо идеальных показателей влагалищного отделяемого, за 30 дней до забора жидкости им необходимо воздерживаться от секса, а также сдать анализ на всевозможные инфекции, включая ВИЧ.

Для забора материала донор будет использовать небольшой гибкий пластиковый диск наподобие менструальной чаши. Затем наносить содержимое этого диска на специальный аппликатор, который далее будет вводится во влагалище пациента по принципу тампона.

Планируется, что в качестве первых реципиентов выступят 40 женщин. Для того, чтобы доказать эффективность трансплантации, половина реципиентов будет получать плацебо.