Трансформация потребления: как изменился спрос на продукты здорового питания

Если раньше основные потребители здоровой пищи находились в крупных городах, то теперь жители регионов все активнее переходят на здоровое питание. Вначале прошлого года доля заказов потребителей из регионов составляла 27%, то сейчас эта цифра увеличилась до 66%.

Однако покупатели здоровой еды не ограничиваются только ей. 90% заказов состоит не только из продуктов здорового питания, а миксуются с товарами других категорий. В 67% случаев – с бакалейными продуктами и консервами, в 57% – с молочными продуктами, сырами и яйцами, 47% покупок продуктов здорового питания пересекается с фруктами, ягодами и овощами, 30% – с мясом и птицей.

Значительную долю покупателей здорового питания составляют женщины. На них приходится более 60% всех заказов.

«Это не удивительно, поскольку представители прекрасной половины человечества зачастую первыми отслеживают новинки wellness-индустрии, пробуют новые форматы диет и упражнений, экспериментируют в кулинарии», – комментирует Руслан Умманов управляющий категорией «Супермаркет» маркетплейса.

Фото и видео: PassionVideo, pixabay