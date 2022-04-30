Трансформация потребления: как изменился спрос на продукты здорового питания
Здоровым образом жизни с каждым годом интересуется все больше потребителей. Забота о своем физическом и психологическом состоянии, которое неразрывно связано с питанием, становится особенно важным приоритетом. В распоряжении редакции Passion оказалась аналитика СберМегаМаркета. На маркетплейсе представлены различные продукты здорового питания.
По данным аналитики, наиболее востребованными в начале 2022 года стали продукты с вегетарианской полки. В 48% они оказывались в корзине покупателя продуктов здорового питания. На втором месте – заменители сахара.
Диетические перекусы, продукты с высоким содержанием клетчатки и диетические напитки тоже пользуются популярностью.
Если раньше основные потребители здоровой пищи находились в крупных городах, то теперь жители регионов все активнее переходят на здоровое питание. Вначале прошлого года доля заказов потребителей из регионов составляла 27%, то сейчас эта цифра увеличилась до 66%.
Однако покупатели здоровой еды не ограничиваются только ей. 90% заказов состоит не только из продуктов здорового питания, а миксуются с товарами других категорий. В 67% случаев – с бакалейными продуктами и консервами, в 57% – с молочными продуктами, сырами и яйцами, 47% покупок продуктов здорового питания пересекается с фруктами, ягодами и овощами, 30% – с мясом и птицей.
Значительную долю покупателей здорового питания составляют женщины. На них приходится более 60% всех заказов.
«Это не удивительно, поскольку представители прекрасной половины человечества зачастую первыми отслеживают новинки wellness-индустрии, пробуют новые форматы диет и упражнений, экспериментируют в кулинарии», – комментирует Руслан Умманов управляющий категорией «Супермаркет» маркетплейса.
Фото и видео: PassionVideo, pixabay