Тошнота, усталость и даже плохое настроение могут быть признаками дефицита минералов

В первую очередь сигналом нарушений могут стать проявления со стороны пищеварительной системы, такие как боль или вздутие живота, запор, тошнота и понос, а также нередко встречается потеря аппетита. Кроме того, может появиться плохое настроение, ощущение усталости, нехватки энергии и тревоги. Вдобавок возникают следующие симптомы: мышечные спазмы, сложная концентрация, онемение или покалывание в конечностях и проблемы со сном.

Риску дефицита минералов в большинстве своем подвержены люди с неправильно составленной диетой или нарушенным питанием, пожилые люди с плохим аппетитом. Также к недостатку приводят расстройства пищеварения. «Минеральный дефицит также может возникать из-за повышенной потребности в определенных питательных веществах. Хорошим примером здесь являются женщины и железо, поскольку они могут испытывать большие потери из-за месячного цикла или во время беременности», — сообщается в издании.