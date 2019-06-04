Тошнота и тяга к голоданию связаны с использованием приложений для знакомств

Новое исследование показало, что женщины, пытающиеся найти свою любовь с помощью приложений для знакомств, склонны голодать, а также использовать рвоту и слабительные для похудения, пишет британский таблоид The Sun.

Исследование опубликовано в Журнале расстройств пищевого поведения. Команда экспертов из Школы общественного здравоохранения им. Гарварда Т.Х. Чана в Бостоне (США) расспросила 1726 человек об использовании приложений для знакомств и контроле веса.

Они сосредоточились на шести нездоровых режимах контроля веса, включая рвоту, вызванную самим собой, употребление слабительных, голодание — не употребление пищи хотя бы в течение дня — и прием таблеток для похудения.

Из тех, кто недавно использовал приложение, 44,8% женщин признались, что периодически голодали в течение последних 12 месяцев, пытаясь снизить вес.

Более одной пятой женщин признались, что они использовали рвоту, чтобы попытаться контролировать свой вес, а 24 % женщин сказали, что использовали слабительные в качестве метода похудения.

В целом «свайпающие» дамы в 26,9 раза чаще контролируют свой вес по сравнению с теми, кто не использует приложения для знакомств.

Неизвестно, страдали ли женщины расстройством пищевого поведения до использования приложений, но авторы исследования тем не менее выразили беспокойство по поводу того, что «использование этих сервисов, ориентированных на изображение и внешний вид, может усугубить такое поведение».