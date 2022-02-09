Только разобрались с бодипозитивом, как появилась бодинейтральность — выясняем, что это

Начать стоит с определения бодипозитива. Первое, что показывает поисковая машина по этому запросу: бодипозити́в — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

Челси Кроненголд из Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения говорит, что бодипозитив призывает людей любить свое тело вне зависимости от того, как оно выглядит. Бодинейтральность же фокусируется на том, что тело может делать, а не как оно выглядит.

«В бодипозитиве говорят: „Я люблю свое тело, точка“. Но очень часто это недостижимо, особенно для людей, которые сталкивались с проблемами восприятия тела или РПП. Возможно, они никогда не смогут полюбить свое тело. И это не значит, что они не восстановились полностью», — объясняет Челси.