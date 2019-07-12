Только 3% женщин в постменопаузе довольны своей интимной жизнью, остальные рассказали о проблемах

Плохие новости для женщин, переживающих менопаузу: новое исследование предполагает, что качество и количество секса резко снижается после этого рубежа, сообщает британское издание Daily Mail.
Исследование было проведено Университетом Сассекса (Англия) и возглавлялось доктором Хеленой Хардер, научным сотрудником в Сассексском отделе исследований и образования в области здравоохранения.
Исследование более 4000 женщин в постменопаузе показало, что более трех четвертей женщин были сексуально неактивны, даже если у них был любящий партнер.
Уход за больным супругом, снижение либидо и эректильная дисфункция были признаны самыми большими барьерами в спальне.
Некоторые признались, что причина снижения сексуальной активности — в самой менопаузе с ее ночной потливостью, приливами и изменениями, которые сказываются на фигуре.
Только три процента женщин сообщили, что после менопаузы они имеют регулярный секс и удовлетворены качеством своей интимной жизни.
Тем не менее, предыдущие исследования также показали, что сохранение сексуальной активности в пожилом возрасте помогает людям чувствовать себя «снова молодыми», «привлекательными» и «желанными». Поэтому эксперты считают важным предоставлять пожилым людям больше информации о возможностях интимной жизни, способах улучшить ее.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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