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Тинейджер пережила 2 остановки сердца и до конца своих дней пробудет в коме из-за операции по увеличению груди

18-летней Эммалин Нгуен из американского штата Колорадо красота стоила слишком больших жертв. 2 остановки сердца и необратимые повреждения мозга - цена, которую пришлось заплатить девушке за желание увеличить грудь. Еще до завершения операции Эммалин впала в кому, в которой пробудет до конца своих дней.

Эммалин всегда мечтала о роскошном бюсте. Чтобы повысить самооценку дочери, в качестве подарка по случаю окончания школы родители девушки решили оплатить ей операцию по увеличению груди. Выбор девушки пал на одну из клиник эстетической медицины и пластической хирургии штата Колорадо. Никто и подумать не мог, что такая рутинная на сегодняшний день амбулаторная процедура навсегда оставит Эммалин инвалидом. Как поделился с Daily Mail адвокат семьи Нгуен, сразу после введения наркоза еще до начала непосредственного хирургического вмешательства у девушки случилась остановка сердца. Как выяснилось, введя наркоз, медперсонал оставил девушку на операционном столе без должного наблюдения на целых 15 минут. К тому моменту, когда одна из медсестер вошла в операционную, Эммалин уже в прямом смысле посинела.

Хирург попытался реанимировать девушку, после чего у нее случилась повторная остановка сердца. И хотя в конечном итоге работу сердца удалось стабилизировать, пациентка по-прежнему не приходила в сознание. Тогда медики просто оставили ее на операционном столе в надежде на то, что она проснется сама собой. Однако чуда не произошло, и только 5 с половиной часов спустя медперсонал принял решение позвонить в службу спасения 911.

Тем временем, родители, находившиеся в комнате ожидания, уже были не на шутку обеспокоены. Ведь процедура должна была продлиться всего 2 часа, тогда как из операционной не было новостей более 6 часов. Врачи не посчитали нужным сообщить родителям Эммилин, что их дочь находится на грани жизни и смерти, сказав лишь, что девушка чувствует себя отлично, но по причине юного возраста ей требуется чуть больше времени, чтобы отойти от наркоза.

Однако девушка так и не пришла в себя. Из-за несвоевременно оказанной помощи ее мозг был необратимо поврежден, и теперь до конца своих дней она пробудет в коме. Родители были вынуждены перевести Эммилин в дом инвалидов с медицинским обслуживанием, так как девушка нуждается в круглосуточном уходе. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и питается исключительно через гастростомическую трубку.

Родители Эммалин судятся с клиникой, обвиняя пластического хирурга и анастезиолога в преступной небрежности.

Фото: Vostock-photo

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