Терапевт заявила об опасности регулярных приемов ванн с антисептиком
В неспокойные времена люди стараются беречь свое здоровье. А во время пандемии особенно тщательно следить за чистотой рук и не только. Многие не просто протирают антисептиком руки, но и сами не прочь искупаться в ванне с бактерицидной жидкостью. Однако этим не стоит злоупотреблять. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Лидия Ионова отметила, что данная процедура может привести к нарушению защитных функций кожи.
«Ванны с антисептиком, конечно же, ни в коем случае нельзя принимать регулярно, потому что это будет влиять на микрофлору, влиять на кожу, будет её очень высушивать, нарушать её проницаемость. Кожа будет слишком сухой, а липидный барьер защищает её от микроорганизмов. Поэтому нет смысла сейчас в непростые времена тратить деньги на ветер, вызывать риски ухудшения своего состояния».
Принятие ванн с бактерицидными веществами приносит пользу только тогда, когда применяется в меру или по настоянию врача. Даже если вы принимаете ванны с антисептиком, пребывание в воде должно быть не больше 20 минут и достаточно редко. Однако перед тем как использовать такое средство, следует проконсультироваться с врачом.
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