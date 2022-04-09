Терапевт заявила об опасности регулярных приемов ванн с антисептиком

В неспокойные времена люди стараются беречь свое здоровье. А во время пандемии особенно тщательно следить за чистотой рук и не только. Многие не просто протирают антисептиком руки, но и сами не прочь искупаться в ванне с бактерицидной жидкостью. Однако этим не стоит злоупотреблять. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Лидия Ионова отметила, что данная процедура может привести к нарушению защитных функций кожи.