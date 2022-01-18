Терапевт рассказала, как правильно подготовиться к купанию в проруби на Крещение

Какой эффект купание производит на организм

Погружение в ледяную воду вызывает выраженную реакцию сердечно-сосудистой системы. В частности, повышается артериальное давление и пульс, происходит спазм сосудов, резко учащается дыхание. После купания повышается выработка «гормонов счастья» эндорфинов, с действием которых связывают присущие «моржам» после заплыва легкость, бодрость и небольшую эйфорию. Эффект от закаливания существенно не влияет на риск заболеть и заключается только в лучшей переносимости низких температур.

Кому не стоит купаться в проруби

От купания лучше воздержаться беременным женщинам и маленьким детям. Не рекомендуется окунаться в прорубь людям с острыми и хроническими заболеваниями — например, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, перенесенными инфарктом миокарда или инсультом, заболеваниями дыхательной системы, сахарным диабетом и другими. Если вы недавно переболели коронавирусом, от ледяной проруби тоже лучше отказаться — лишняя нагрузка организму ни к чему. В каждом конкретном случае нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом и оценить риски.