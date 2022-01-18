Терапевт рассказала, как правильно подготовиться к купанию в проруби на Крещение
Алена Хрипкова, терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», рассказала Passion.ru: «Погружение в ледяную воду — это стресс даже для подготовленного организма. Поэтому если вы раньше не занимались спортом, не закалялись, часто болели, купание в проруби может только навредить — вплоть до непредсказуемых и очень серьезных последствий. Лучше не принимать поспешных решений и здраво оценить свое состояние здоровья, проконсультировавшись перед этим с врачом, тем более что это можно сделать онлайн».
Какой эффект купание производит на организм
Погружение в ледяную воду вызывает выраженную реакцию сердечно-сосудистой системы. В частности, повышается артериальное давление и пульс, происходит спазм сосудов, резко учащается дыхание. После купания повышается выработка «гормонов счастья» эндорфинов, с действием которых связывают присущие «моржам» после заплыва легкость, бодрость и небольшую эйфорию. Эффект от закаливания существенно не влияет на риск заболеть и заключается только в лучшей переносимости низких температур.
Кому не стоит купаться в проруби
От купания лучше воздержаться беременным женщинам и маленьким детям. Не рекомендуется окунаться в прорубь людям с острыми и хроническими заболеваниями — например, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, перенесенными инфарктом миокарда или инсультом, заболеваниями дыхательной системы, сахарным диабетом и другими. Если вы недавно переболели коронавирусом, от ледяной проруби тоже лучше отказаться — лишняя нагрузка организму ни к чему. В каждом конкретном случае нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом и оценить риски.
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Как подготовиться к купанию
Лучше всего начинать готовиться за несколько месяцев с регулярного контрастного душа, обливаний и обтираний холодной водой. Непосредственно в день погружения выбирайте только специально оборудованные купели, где дежурят врачи и есть кому помочь в нештатной ситуации. Возьмите с собой перекус, термос с горячим чаем, полотенца, рекомендованные врачом лекарства.
Не стоит употреблять алкоголь: спиртное нарушает нормальную терморегуляцию. Перед погружением сделайте разминку, чтобы разогреть мышцы. Окунайтесь постепенно, без резких движений, не ныряйте и не погружайтесь с головой. После купания сразу же разотрите тело полотенцем и наденьте сухую одежду, согрейтесь. Если вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу — это можно сделать онлайн при первой же необходимости, без визита в клинику и ожидания в очередях.
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