Теплая ванна в определенное время вечера поможет справиться с бессонницей

Вместо того, чтобы считать овец, расслабьтесь в ванне с пеной перед сном, чтобы справиться с бессонницей, советует британское издание Daily Mail.

Исследования показывают, что если принимать теплую ванну или душ за 1,5 часа до сна, можно увеличить время сна и его количество. Время увеличивается за счет того, что человек быстрее засыпает, потому что происходит правильная настройка его биологических часов на сон.

Ученые утверждают, что теплая вода перенаправляет кровообращение в руки и ноги, что вызывает снижение температуры тела в целом. Это заставляет внутренние часы организма думать, что пора спать, а температура тела естественным образом снижается перед сном.