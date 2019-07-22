Теплая ванна в определенное время вечера поможет справиться с бессонницей

Вместо того, чтобы считать овец, расслабьтесь в ванне с пеной перед сном, чтобы справиться с бессонницей, советует британское издание Daily Mail.
Исследования показывают, что если принимать теплую ванну или душ за 1,5 часа до сна, можно увеличить время сна и его количество. Время увеличивается за счет того, что человек быстрее засыпает, потому что происходит правильная настройка его биологических часов на сон.
Ученые утверждают, что теплая вода перенаправляет кровообращение в руки и ноги, что вызывает снижение температуры тела в целом. Это заставляет внутренние часы организма думать, что пора спать, а температура тела естественным образом снижается перед сном.
Идеальной для ванны эксперты считают температуру воды 40-42 градуса по Цельсию. Однако важно помнить, что при некоторых заболеваниях и состояниях горячие ванны противопоказаны, а потому выбирайте просто комфортную для себя температуру воды, которая позволяет вам согреться.
Исследование было проведено Техасским университетом в Остине и возглавлялось доктором Шахабом Хагаегом из отдела биомедицинской инженерии.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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