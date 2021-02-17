Телеведущая рассказала о смертельной опасности из-за приступов

Кантор вспомнила, что в машине ее охватила паника. «Я поняла, что ничего не вижу. Я летела со скоростью 110 километров в час по скоростной полосе и не могла разглядеть даже приборную панель», — объяснила она.

Девушка «полностью окаменела». Ее тело трясло. Лиз не помнит, как съехала с этого шоссе и смогла припарковаться. Но это был не единственный случай, когда панические атаки едва не стоили ей жизни, поэтому Кантор обратилась к психологу. После нескольких консультаций он прописал ей препараты, которые положительно сказались на состоянии пациентки.

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