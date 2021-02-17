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Телеведущая рассказала о смертельной опасности из-за приступов

Австралийская ведущая новостей Лиз Кантор рассказала, как чуть не погибла в ДТП из-за панической атаки, пишет Daily Mail.

Приступ вызвал свет фар от проехавшего рядом мотоцикла. Как уточнила журналистка, она перенесла тяжелые роды в 2018 году, когда произошел разрыв матки. Это спровоцировало проблемы с психическим здоровьем — у женщины начались приступы.

Первые признаки Лиз заметила уже через несколько месяцев. Ее начали сильно беспокоить мерцающие огни автострады. Будучи за рулем автомобиля и двигаясь по ночной дороге, она внезапно представила тот момент, когда едва не умерла в больнице, — в тот злополучный день она долго наблюдала лампочки на потолке палаты и ощущала смертельную опасность.

Кантор вспомнила, что в машине ее охватила паника. «Я поняла, что ничего не вижу. Я летела со скоростью 110 километров в час по скоростной полосе и не могла разглядеть даже приборную панель», — объяснила она.

Девушка «полностью окаменела». Ее тело трясло. Лиз не помнит, как съехала с этого шоссе и смогла припарковаться. Но это был не единственный случай, когда панические атаки едва не стоили ей жизни, поэтому Кантор обратилась к психологу. После нескольких консультаций он прописал ей препараты, которые положительно сказались на состоянии пациентки.

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Фото: pixabay.com

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