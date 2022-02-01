Течь должны ручьи, а не носы: как укрепить иммунитет в феврале и встретить весну здоровыми

В первую очередь человеку необходимо обогатить свой рацион полезными веществами. В частности в эту пору отмечается нехватка витамина А, которая проявляется вялостью, сонливостью и депрессией. Он содержится в моркови, салатах, печени и сырах, отметила врач-диетолог.

Немаловажно восполнить и дефицит витамина Д. К тому же он практически не вырабатывается организмом самостоятельно, но очень важен, поскольку отвечает за происходящие в кишечнике процессы, за костеобразование, крепость и рост костей и зубов. В этом случае полезны яйца, сливочное масло и рыба жирных сортов, пишет «Российская газета».