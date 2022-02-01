Течь должны ручьи, а не носы: как укрепить иммунитет в феврале и встретить весну здоровыми
В первую очередь человеку необходимо обогатить свой рацион полезными веществами. В частности в эту пору отмечается нехватка витамина А, которая проявляется вялостью, сонливостью и депрессией. Он содержится в моркови, салатах, печени и сырах, отметила врач-диетолог.
Немаловажно восполнить и дефицит витамина Д. К тому же он практически не вырабатывается организмом самостоятельно, но очень важен, поскольку отвечает за происходящие в кишечнике процессы, за костеобразование, крепость и рост костей и зубов. В этом случае полезны яйца, сливочное масло и рыба жирных сортов, пишет «Российская газета».
А самое большое количество витамина С, по словам эксперта, находится в болгарском перце, цитрусовых, вроде киви, манго и авокадо. «Так что ешьте и выбирайте продукты, богатые витаминами, легкоусвояемые. Мясные — печень и красное мясо. Изделия из них в виде паштета. А также молочнокислые — молоко, творог, сыр твердых сортов», — посоветовала Ирина Дядикова.
Кроме того, она рекомендовала подобрать универсальный комплекс витаминов, добавлять в пищу специи (куркуму, корицу, имбирь, красную копченую паприку и хмели-сунели) и травы (итальянские, прованские, иван-чай, чабрец и мяту), а также выпивать в среднем 2 литра воды в день.
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