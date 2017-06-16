Онкологи критикуют действующую программу здравоохранения и просят увеличить тарифы ОМС

Российские врачи выступили с предложением увеличить тарифы в рамках ОМС из-за роста раковых заболеваний. По данным спикеров IX съезда онкологов РФ, за последние 19 лет количество онкозаболеваний в России выросло на 40%. При этом специалисты критикуют действующую программу здравоохранения, считая предпринятые меры недостаточными: в стране по-прежнему не хватает квалифицированных кадров и медтехники для своевременного выявления болезни.

Врачи разработали свою альтернативную стратегию борьбы с раковыми заболеваниями «Онко-2030», передает издание «Коммерсант». Она содержит предложение об увеличении тарифов в рамках ОМС и о введении новых специальностей в медуниверситетах, таких, например, как «онколог-хирург», «онколог-радиотерапевт» и «онколог-химиотерапевт».

«В федеральных центрах немало запущенных пациентов, которым уже не могут помочь в местных клиниках. Нередко это случаи с III–IV стадиями. Происходит это в том числе из-за того, что врачи на местах, прежде всего терапевты, не онкоориентированы: нередко они оставляют без внимания симптомы рака», — цитирует издание слова председателя «Движения против рака» Николая Дронова.

Онкологи настаивают на необходимости повышении квалификации и онкоориентированности врачей первого звена, таких как участковые терапевты, стоматологи, урологи, в том числе в региональных клиниках. Также медикам категорически не хватает средств, поэтому предлагают создать «систему финансового обеспечения специализированной онкологической помощи путем увеличения тарифа ОМС». «Здесь не идет речи об увеличении взносов для работодателей. У нас и так немало денег собирают на здравоохранение. Под увеличением тарифа понимается повышение стоимости медицинской манипуляции», — поясняет Николай Дронов. Эксперт пояснил, что «по тарифу ОМС операция стоит, допустим, 100 тыс. руб., но учреждению она обходится в 130–150 тыс.». Разницу клиника вынуждена оплачивать из собственных средств.

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