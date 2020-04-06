Танцы с переодеваниями: психолог объяснил нетипичное поведение звезд в режиме самоизоляции
До конца апреля россияне обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции: все, кто могут, работают удаленно, разрешено выходить лишь в магазин, аптеку, поликлинику, вынести мусор или на прогулку с собакой в радиусе ста метров от дома. Несвободу многие переносят нелегко, независимо от темперамента и привычек. Даже интроверты жалуются на недостаток общения. Пользователи соцсетей стараются развлекать себя как могут: многие начали кулинарить, другие занялись генеральной уборкой, третьи без остановки смотрят сериалы.
Звезды не остались в стороне и пытаются развлечь себя и подписчиков различными флешмобами. Порой весьма странными. Так, Ляйсан Утяшева и Павел Воля сняли на видео свои танцы. Сначала в облегающем платье и лодочках извивается под музыку Ляйсан, а затем вдруг ее супруг.
Татьяна Тотьмянина показала фолловерам, как в буквальном смысле дрессирует мужа Алексея Ягудина. Олимпийский чемпион изображает в домашнем ролике пса, которая дает хозяйке «лапу». Ольга Бузова взялась выполнять задание «на слабо» и раскромсала дорогой клатч от Chanel, а ее возлюбленный Давида Манукян избавился от шевелюры.
По словам психолога Андрея Зберовского, длительная самоизоляция – это серьезное испытание для психики любого человека. Каждый из нас в повседневной жизни носит так называемую социальную маску. Теперь же настало время, когда все маски, условно, сорваны. По словам специалиста, звездам не легче.
«Цель тут одна – просто занять время, создать иллюзию бурной деятельности. Отсюда массовое изобретение каких-то челленджей и марафонов в социальных сетях, которые не имеют даже видимости какого-то смыслового прикрытия», - рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
Специалисты рекомендуют в нынешних условиях составить ежедневный план рутинных дел, больше общаться с близкими (посредством разных видов удаленной связи) и читать поменьше тревожных новостей. Это верный способ пережить тревожное время.
Фото и видео: Instagram
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