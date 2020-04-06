Танцы с переодеваниями: психолог объяснил нетипичное поведение звезд в режиме самоизоляции

До конца апреля россияне обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции: все, кто могут, работают удаленно, разрешено выходить лишь в магазин, аптеку, поликлинику, вынести мусор или на прогулку с собакой в радиусе ста метров от дома. Несвободу многие переносят нелегко, независимо от темперамента и привычек. Даже интроверты жалуются на недостаток общения. Пользователи соцсетей стараются развлекать себя как могут: многие начали кулинарить, другие занялись генеральной уборкой, третьи без остановки смотрят сериалы.

Звезды не остались в стороне и пытаются развлечь себя и подписчиков различными флешмобами. Порой весьма странными. Так, Ляйсан Утяшева и Павел Воля сняли на видео свои танцы. Сначала в облегающем платье и лодочках извивается под музыку Ляйсан, а затем вдруг ее супруг.