31-летняя Ольга Бузова призналась поклонникам и фолловерам, которые уже «потеряли» ее в Instagram, что сильно заболела. Певица и телеведущая старается не раскисать.

Ольга Бузова, подобно американской теледиве Ким Кардашьян, привыкла рассказывать интернет-пользователям практически о любых моментах своей повседневной жизни. Поэтому, когда после встречи Нового года Ольга почувствовала недомогание, она не преминула написать об этом в своем Instagram.

Я не люблю жаловаться и никогда ничего не прошу, я привыкла быть сильной и самостоятельной, ведь так сложились обстоятельства. Но так получилось, что мой организм дал сбой, иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда ...всё сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит ... ещё и на душе тяжело как-то . 😢 Я хочу сказать огромное спасибо тому небольшому количеству моих близких и друзей , кто откликнулся на мой такой порыв о помощи, и готовы были сорваться за лекарствами в любую секунду, кто-то даже из аэропорта... пусть вас единицы ( как в очередной раз я убедилась ), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку ... Ещё раз понимаю, что настоящие друзья именно те, кто и в горе, и в радости рядом ... Берегите себя ❤️ самое главное в жизни - Здоровье 🙏🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ольга не забыла поблагодарить своих друзей, которые откликнулись на ее просьбы о помощи — сейчас она чувствует себя немного лучше и идет на поправку.

Поклонники все как один поддержали Бузову и пожелали ей скорейшего выздоровления. Мы в Passion.ru присоединяемся к этим теплым комментариям!

Фото: Instagram