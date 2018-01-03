31-летняя Ольга Бузова призналась поклонникам и фолловерам, которые уже «потеряли» ее в Instagram, что сильно заболела. Певица и телеведущая старается не раскисать.

Ольга Бузова, подобно американской теледиве Ким Кардашьян, привыкла рассказывать интернет-пользователям практически о любых моментах своей повседневной жизни. Поэтому, когда после встречи Нового года Ольга почувствовала недомогание, она не преминула написать об этом в своем Instagram.

Ольга не забыла поблагодарить своих друзей, которые откликнулись на ее просьбы о помощи — сейчас она чувствует себя немного лучше и идет на поправку.

Поклонники все как один поддержали Бузову и пожелали ей скорейшего выздоровления. Мы в Passion.ru присоединяемся к этим теплым комментариям!

Фото: Instagram