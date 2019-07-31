Таблетки от изжоги увеличивают риск развития аллергии вдвое

Исследование показало, что миллионы людей, принимающих таблетки от изжоги, могут в результате получить аллергию, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи проанализировали медицинские данные восьми миллионов человек, некоторым из которых были назначены ингибиторы протонной помпы (ИПП). Эксперты обнаружили, что пациенты, которым выписывали эти лекарства, часто возвращались к врачу, чтобы получить лекарства от аллергии в последующие годы.

Вероятность возрастала с возрастом - у пациентов пожилого возраста вероятность применения противоаллергического препарата примерно в пять раз выше, если они принимали ИПП.

ИПП подавляют желудочную кислоту в желудке, что, по мнению ученых, устраняет «защитный барьер» организма от потенциальных триггеров аллергии.

ИПП — это тип антацидов, лекарств, которые нейтрализуют кислоту в желудке, чтобы облегчить расстройство желудка, изжогу, гастрит или язву желудка. Они работают путем подавления выделения кислоты клетками, называемыми протонными насосами, в слизистой оболочке желудка. Антациды, как правило, считаются безопасными, а побочные эффекты имеют низкий риск. Но в последние годы некоторые эксперты выражают беспокойство.

Команда медицинского университета Вены изучала только рецептурные ИПП, а также другие антациды, такие как сукральфат и H2RA. Однако лекарства типа омепразола и лансопразола можно купить и без рецепта с более низкими дозировками.

Они проанализировали медицинские данные 8,2 миллиона человек в Австрии, что составляет 97 процентов от общей численности населения в период с 2009 по 2013 год.

Полученные результаты показали, что люди, принимающие антациды, имеют на 1,96 больше шансы на назначение антиаллергического препарата. Причем у женщин риск выше — 2,10 по сравнению с 1,70 среди мужчин, согласно результатам, опубликованным в Nature Communications.