К эксперименту привлекли 155 человек. Те не знали, что в исследовании участвуют также их возлюбленные. Последние должны были целые сутки носить одну из своих футболок, не пользуясь предварительно ни дезодорантами, ни любимыми ароматами. Затем они отдали футболки для дальнейшего эксперимента.Участники использовали их в качестве наволочек на подушку. Также им выдали предметы одежды, которые носили незнакомые им люди. Не уточнив этого предварительно. Более того, партию футболок до начала эксперимента положили в морозильные камеры, чтобы сохранить приобретенный запах. Выяснилось, что люди гораздо лучше спали, когда в качестве наволочки им попадалась футболка любимого человека. Они меньше ворочались во сне и утром признавались, что чувствуют себя выспавшимися. Таким образом, запах тела любимого человека успокаивает и дарит позитивные эмоции, уверены [ученые] (https://news.ubc.ca/2020/02/13/smelling-your-lovers-shirt-could-improve-your-sleep/).Исследователи считают, что совместный сон с постоянным партнером в принципе положительно влияет на здоровье второго человека в паре. Оба дарят друг другу чувство безопасности, спокойствия и расслабления, что, в свою очередь, приводит к лучшему сну. Теперь ученые намерены провести еще один эксперимент, предложив участникам брать с собой рубашки любимых людей в одиночные путешествия и командировки. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку._Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!